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Москвичей ждут в среду облачная погода и до 3 градусов мороза

В Московской области температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до минус 3 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.

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