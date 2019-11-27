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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии

В Нижнеангарске планируют демонтировать сеть канализации, в которую летом въехал самолет

Здание очистных сооружений возведено на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создает угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд постановил снести незаконно возведенное здание очистных сооружений в Нижнеангарске, в которое летом врезался самолет. Об этом сообщается в среду на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажирский Ан-24 компании "Ангара" с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел 27 июня из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выкатился за пределы полосы, въехал в здание очистных сооружений и загорелся. Два члена экипажа погибли, за помощью к медикам обратились более 30 человек, восемь были госпитализированы.

"Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства строительство очистных сооружений осуществлялось без положительного согласования в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении Росавиации. Суд удовлетворил исковые требования Байкальского транспортного прокурора о сносе объекта очистных сооружений и сети наружной канализации в п. Нижнеангарск вблизи аэродрома", - говорится в сообщении.

"Здание очистных сооружений было возведено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе, что создает угрозу безопасности взлета и посадки в случае перелета (недолета) воздушных судов", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда в законную силу не вступило.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Теги
РоссияБурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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