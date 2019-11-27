Система "Безопасный город" позволила снизить уличную преступность в Якутске

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Автоматизированная система "Безопасный город", которая объединяет в Якутске 120 камер видеонаблюдения, позволила снизить уровень уличной преступности в городе. Об этом в среду сообщила мэр Сардана Авксентьева на проходящем в Якутске дальневосточном форуме "Умный город - комфортная среда для жизни".

"Система "Безопасный город" начала работать в Якутске в 2009 году. Она объединяет 120 камер по всему городу. По итогам десяти месяцев, еще на 3,7% к ранее достигнутым показателям снизилась уличная преступность в городе. Считаю, что это абсолютно реальный показатель работы камер", - сказала Авксентьева на форуме.

В интервью ТАСС мэр отметила, что Якутск является единственным в Дальневосточном округе пилотным городом проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства "Умный город". Дорожная карта проекта состоит из 11 разделов - от городского управления до адаптации к экстремальным климатическим условиям Крайнего Севера. Реализация мероприятий запланирована на 2019-2024 годы.

Форум "Умный город" проходит в Якутске 27-28 ноября, участвуют представители органов власти, общественных организаций Дальнего Востока. Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим населением. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.