Эксперт: храм Христа Спасителя из КНР можно перевезти во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты Приморского государственного музея им. Арсеньева готовы предложить несколько мест размещения для храма Христа Спасителя (г. Шеньян, КНР), если на межправительственном уровне будет принято решение о его вывозе с территории Китая для сохранения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал директор музея и член совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай.

Вопрос о российском наследии в Маньчжурии директор музея поднял на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока. По его словам, на этой территории сегодня остаются различные объекты, представляющие культурное и историческое наследие, которое приходит в упадок из-за отсутствия внимания к нему как со стороны китайских властей, так и со стороны РФ. Местные чиновники не помогают активистам сохранять эти объекты, для этого нужно вмешательство на уровне президента, и Путин выразил уверенность, что договориться с китайскими коллегами по этому вопросу удастся. Он поручил правительству при участии Русской православной церкви рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника в Шэньяне и представить соответствующие предложения до 1 декабря.

"Если будет создана межправительственная рабочая группа, которая займется судьбой наших памятников на территории Китая вообще и храмом Христа Спасителя в частности, то мы готовы войти в нее уже ради одной возможности. В случае, если уполномоченные лица сочтут, что получить гарантий сохранности памятника в Шеньяне не удастся, и примут решение о вывозе его на территорию России, мы готовы предложить варианты его размещения. По одной из версий, его можно было бы поставить в Покровском парке во Владивостоке, и мы, кстати, обсуждали этот вариант с митрополитом Владивостокским и Приморским [Владимиром]", - рассказал Шалай.

Он отметил, что парк располагается на территории бывшего кладбища, где были захоронены в том числе участники русско-японской войны, и храм Христа Спасителя в Китае также был установлен на кладбище героев русско-японской войны. И именно в качестве храма-памятника его можно было бы перенести на территорию Покровского парка, сохраняя смысловую связность, считает директор музея.

"Этот православный храм уникален, второго такого нет - ни в России, ни в мире. По замыслу великого князя Петра Николаевича, в архитектурной форме церкви следовало воплотить образ древнерусского витязя, и инженеру Жданову удалось справиться с поставленной задачей. Восьмигранное здание храма Христа Спасителя предстает перед нами как воин в доспехе, стоящий по пояс в земле, купол выполнен в виде шлема, черепица напоминает чешуйчатую кольчугу, спускающуюся на плечи, а на внешних стенах - медальоны, подобные воинским щитам с гравировкой. Несомненно, этот памятник при должном подходе станет украшением любого места, любого города", - убежден эксперт.