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Икона главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" прибыла на базу ТОФ Владивосток

Ее разместили в Покровском кафедральном соборе

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Икона "Спас Нерукотворный" главного храма Минобороны РФ вместе с ковчегом с мощами покровителей российских воинов в День морской пехоты ВМФ прибыла из Уссурийска во Владивосток, главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ТОФ.

"Путь между двумя городами икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства - Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, апостола Петра проделали на автомобильном транспорте в сопровождении спецавтомобилей военной автоинспекции. Во Владивостоке святыню, которую до момента передачи военным морякам сопровождали военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, разместили в Покровском кафедральном соборе", - сообщила пресс-служба.

Икона представляет собой не только изображение лика Христа, но и сложный киот, поэтому на базу Тихоокеанского флота ее доставили в нескольких контейнерах. В Покровском соборе святыню собрали. Доступ к иконе откроют вечером в среду. Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир 27 ноября проведет первую службу у иконы. Во Владивостоке святыня пробудет до 19 декабря.

Путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Великой Победы в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот". Икону планируется доставить в 120 городов и выставить более чем в 150 храмах и 300 воинских соединениях. Икона уже побывала в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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