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Жители Приморья будут получать дополнительные выплаты по уходу за инвалидами

На дополнительную поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами 1 группы на дому, необходимо будет выделить 126,9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Жители Приморья, которые ухаживают за инвалидами I группы, с 2020 года начнут получать более крупные соцвыплаты. Соответствующие изменения в региональный закон о поддержке льготных категорий граждан рассмотрели в первом чтении депутаты Заксобрания, сообщается на сайте администрации края.

Дополнительная мера социальной поддержки будет назначаться приморцам в возрасте от 18 до 65 лет, если они вместо трудовой деятельности или учебы в образовательных организациях выбрали уход за инвалидом 1 группы. Ежемесячную денежную выплату в размере 12 758 рублей (12518 рублей в северных районах края) ухаживающие смогут получить в случае, если доход семьи инвалида меньше полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в крае. Доход потенциального получателя учитываться не будет.

"На дополнительную поддержку могут претендовать получатели компенсации по уходу за нетрудоспособными инвалидами I группы по линии Пенсионного фонда России. В законопроекте обозначено, что они не являются пенсионерами, не имеют инвалидности ", - уточнили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Для того, чтобы стать получателем дополнительной меры соцподдержки, необходимо пройти обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Такие подготовительные курсы организуют в краевых госорганизациях социального обслуживания. На этой неделе такие занятия начались в "Школе реабилитации" при Приморском центре соцобслуживания населения.

В Приморье проживают 2725 инвалидов 1 группы, а также инвалидов с детства 1 группы. На дополнительную поддержку граждан, ухаживающих за ними на дому, потребуется 126,9 млн рублей.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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