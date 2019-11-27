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В Архангельске разработают программу адаптации иностранных студентов в северных регионах

Проект направлен на укрепление межнационального сотрудничества и развитие диалога культур путем создания и развития новых практик работы с академическими мигрантами

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Архангельская региональная общественная благотворительная организация "Рассвет" совместно с Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ) и Северным государственным медицинским университетом (СГМУ) разработают программу эффективной интеграции иностранных студентов в местное сообщество на русском севере. Как рассказал ТАСС исполнительный директор "Рассвета" Максим Раков, проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов 2019 года.

"Проект направлен на укрепление межнационального сотрудничества и развитие диалога культур путем создания и развития новых практик работы с академическими мигрантами при взаимодействии общественных организаций,образовательных учреждений и органов власти. Победа в президентском гранте обусловлена тем, что мы сотрудничаем с университетами, это база. Научный потенциал дает нам возможность выйти на федеральный уровень. Наши партнеры - это САФУ, СГМУ, ПСП-Фонд (Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов - прим. ТАСС), давние наши партнеры из Санкт-Петербурга. Они, наверно, лучшие на Северо-Западе, кто занимается вопросами миграции", - сказал Раков.

Проекту предшествовал опрос студентов-иностранцев о том, какой информации и знаний им не хватает, какая необходима поддержка, как они заинтересованы в продвижении своей культуры в Архангельской области, какие есть сложности с выстраиванием отношений в молодежной среде города. В итоге в проекте три основных направления: обучение русскому языку, правовая школа мигранта и проведение психологических тренингов.

Русский язык

Больше половины опрошенных отметили сложности с адаптацией в русскоязычной среде, несмотря на то, что преподаванию русского языка в САФУ для иностранцев уделяется большое внимание. Студенты заинтересованы в том, чтобы учить язык не на традиционных занятиях в классах, а в более неформальной обстановке. "Мы предлагаем языковую программу "Русский Север", которая будет отличаться от внедренных в образовательный процесс программ русского языка с экзаменами и зачетами. Это будет интерактивная, диалоговая, неформальная обстановка погружения в язык, в том числе через знакомство с культурой Русского Севера", - рассказала ТАСС начальник управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина. Планируется, что студенты будут брать какие-то темы, связанные с регионом и всесторонне их изучать. Например, литературное наследие. "Скажем, 2020-й год посвящен Федору Абрамову - мы должны найти лучшие практики и наших студентов туда вовлечь", - пояснила ТАСС начальник отдела международных проектов САФУ Светлана Попкова.

Планируется плотно работать с музеями. Но, если для студентов, в том числе иностранных, при наличии студенческого билета музеи предоставляют значительные скидки или даже делают бесплатными посещение выставок и мероприятий, то на иностранцев, которые учатся на подготовительном отделении, льготы не распространяются. При этом многие иностранные студенты готовы участвовать в региональных мероприятиях и знакомить жителей Архангельска со своей культурой. "У них есть большая потребность, чтобы их видели в городе. Они едут сюда с национальной атрибутикой, со своими книгами, им хочется свою культуру показать", - добавила собеседница агентства.

Правовые вопросы

Как отмечают иностранные студенты, им часто не хватает информации об их правах на территории России. Как говорит Зарубина, с обязанностями при этом они знакомы неплохо. "Помимо своих регистрационных обязанностей, которые курирует университет и наши профильные департаменты, им бы хотелось свои права знать шире, в том числе по получению российского гражданства в дальнейшем, - сказала она. - Для выстраивания их жизненной и профессиональной траектории. Это и переход на другие ступени обучения для занятий наукой, это и трудоустройство в России: и самозанятость, и открытие предприятий, например, в формате совместных предприятий, если у них есть со своей родиной такие бизнес-связи". Тем более, что в нацпроекте "Образование" поставлена задача, чтобы наиболее талантливые выпускники-иностранцы имели возможность остаться работать в России. Для проведения занятий по правовой программе университет будет приглашать экспертов из миграционной службы, представителей администрации города и региональных органов власти. Консультировать студентов будут и психологи, акцент сделан на тренингах по предотвращению конфликтных ситуаций.

Выбор региона

В СГМУ сейчас учатся около тысячи студентов из 15 стран. Как пояснили ТАСС в пресс-службе вуза, большая их часть - это представители Индии. В СГМУ преподавание для иностранных студентов ведется на английском языке. В САФУ на разных уровнях и формах подготовки обучаются порядка тысячи студентов более чем из 50 стран, есть как русскоязычные, так и англоязычные программы. "По сравнению с 2010 годом количество студентов из-за рубежа в САФУ увеличилось более чем в 10 раз, - рассказала Зарубина. - В программах полного цикла больше представлены страны СНГ, дальнее зарубежье больше представлено в семестровых англоязычных программах".

Представители Узбекистана учатся по нефтегазовому направлению, граждан Казахстана много среди студентов, которые обучаются на учителей начальных классов. Представители дальнего зарубежья часто выбирают специальности, связанные с Арктикой, но не только. "Японцы в этом году пошли на физику, на подготовительное отделение приехали четыре человека. Направление "целлюлозно-бумажная промышленность" выбирают Индонезия и Вьетнам, "международные отношения" и языки - Китай", - отметила собеседница агентства.

По словам Зарубиной, иностранные студенты выбирают не только направление, по которому они хотят учиться, и вуз, но и регион. В САФУ большое количество студентов из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, при этом в Архангельске нет узбекской, таджикской и туркменской диаспор. "Сейчас в САФУ на всех формах подготовки, например, узбеков порядка 500 человек, у них нет, можно сказать, "старшего брата". В городе есть азербайджанская, армянская диаспоры, это у нас десятки человек, а вот где у нас большой контингент, ребята нуждаются в поддержке со стороны своих соотечественников, но таких диаспор нет, - отметила представитель вуза. - Мы намерены вынести [на уровень региона] вопросы о создании диаспор: узбекской, таджикской, туркменской".

Учиться в рамках проекта будут и преподаватели. Все больше и больше иностранных студентов поступают на технические специальности. Поэтому педагогам инженерных направлений будут объяснять, как работать в межкультурных классах. Эти методики преподавания САФУ начал передавать и в школы города, где учатся дети из других стран. Наработанный по проекту опыт планируется предложить и вузам других регионов.

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