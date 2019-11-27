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В МИД заявили об усилении давления на россиян, проживающих в странах Западной Европы

Официальных случаев дискриминации нет, отметил при этом директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Давление на россиян, живущих в странах Западной Европы, несмотря на отсутствие официальных случаев дискриминации, усилилось. Об этом заявил в среду на круглом столе в Совете Федерации директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.

"Заметно стали прижимать наших соотечественников в странах Западной Европы. Официальных случаев дискриминации нет, но давление и бытовая дискриминация при приеме на работу, при продвижении по службе, при повышении заработной платы чувствуются", - сказал Мальгинов.

Он указал, что с такими случаями "надо разбираться предметно, профессионально". "Это непросто доказывается в судах. Должна создаваться соответствующая атмосфера, информационный фон, который позволял бы принимать соответствующие решения", - подчеркнул дипломат.

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