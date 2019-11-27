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В Гидрометцентре сообщили, что декабрь будет теплее обычного

В Москве и области в первый день календарной зимы ожидается снег

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Погода в декабре в этом году в России будет теплее климатической нормы, сообщил ТАСС в среду и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"По нашим оценкам, декабрь будет немного теплее нормы, но сказать насколько - за пределами возможного", - заявил он.

Ранее Вильфанд сообщил ТАСС, что в Москве и области в первый день декабря выпадет снег.

В среду, 27 ноября, в центре европейской России, по словам Вильфанда, будет действовать мощный антициклон. Снега в этом случае не бывает, "поскольку нисходящее движение препятствует облакообразованию, и ему неоткуда взяться". Днем в Москве 1-3 градуса мороза. В ночь на четверг температура может опуститься до минус 4 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составляет около 750 мм ртутного столба.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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