Путин приедет на прощание с Вербицкой в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в среду будет работать в Санкт-Петербурге, заедет проститься с президентом Санкт-Петербургского госуниверситета Людмилой Вербицкой, с которой его связывали дружеские отношения.

"Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге. Начнет пребывание он с печального мероприятия - он примет участие в траурной церемонии прощания с Людмилой Вербицкой, посетит Санкт-Петербургский университет", - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путина и Вербицкую "связывала давняя дружба, Путин с огромным уважением относился к ней лично и к ее академическим знаниям".