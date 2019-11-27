СПЧ планирует поднять на встрече с Путиным тему защиты прав россиян за рубежом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют поднять тему защиты прав россиян за рубежом на встрече с главой государства Владимиром Путиным в декабре. Об этом сообщил в среду член СПЧ Александр Брод на круглом столе в Совете Федерации, посвященном поддержке соотечественников за рубежом и защите их прав и интересов.

"Тема, о которой мы сегодня говорим, поднимается на встречах Совета с главой государства регулярно последние три года. В первой декаде декабря планируется очередная встреча Совета с президентом, где эту тему планируем поднять. И планируется выступление Кирила Вышинского, уже нового члена Совета, и мое выступление", - сказал Брод.

Он сообщил, что ранее члены СПЧ подготовили предложения по активизации деятельности по поддержке граждан России и соотечественников за рубежом, которые были представлены в МИД РФ и в администрацию президента. Член СПЧ также отметил, что рекомендации, которые разрабатываются в Совете Федерации и в Госдуме на эту тему, также планируется довести до сведения главы государства.