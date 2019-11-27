Запас угля на котельных в Еврейской АО создадут до новогодних праздников

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Месячный запас на всех котельных Еврейской автономной области (ЕАО) должны создать к новогодним праздникам. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь после заседания в Якутске совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Запас топлива в нескольких котельных, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, не превышает двухнедельного.

Режим ЧС в ЕАО ввели в октябре в 16 населенных пунктах. Там проживают более 16 тыс. человек. Не хватало топлива, несколько котельных не были готовы к зиме. Сложности отмечались в Биробиджанском, Облученском и других районах. Области из федерального бюджета выделили дополнительные средства на закупку угля и ремонт котельных. Такая ситуация с отоплением складывается, в том числе, из-за несбалансированности областного бюджета.

"У нас уголь где-то есть на месяц-полтора, а где-то на две недели. Эти разрывы есть. Сейчас мы прорабатываем с СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и с другими компаниями поставки угля, которые позволят сделать запас. Срывов поставок угля нет, все отапливается. Где-то в середине - конце декабря создадим месячный запас угля на всех котельных области, чтобы было понимание, что мы на новый год уйдем с запасом", - сказал Левинталь.

Он отметил, что, помимо СУЭК, область ведет переговоры о поставках угля с компаниями из Амурской области и других регионов. Сейчас в ЕАО модернизируют котельные. Там ремонтируют старое и подвозят новое оборудование. Это повысит надежность теплоснабжения. Также реконструируются теплотрассы.

Вопрос с долговременными поставками мазута, по словам Левинталя, еще решается. В ноябре глава региона просил правительство РФ помочь области в заключении долгосрочных контрактов на поставку мазута для единственной работающей на этом топливе котельной, снабжающей теплом часть города Облучье. В октябре эта котельная уже останавливалась из-за недостатка топлива. В ночь на среду произошла поломка на угольной котельной в этом же городе, из-за чего температура снизилась в квартирах 25 многоэтажных домов. Температура воздуха в среду - около 20 градусов мороза.