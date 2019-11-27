{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Запас угля на котельных в Еврейской АО создадут до новогодних праздников

Власти регионов ведут переговоры о поставках угля с компаниями из Амурской области и других регионов

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Месячный запас на всех котельных Еврейской автономной области (ЕАО) должны создать к новогодним праздникам. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Александр Левинталь после заседания в Якутске совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Запас топлива в нескольких котельных, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, не превышает двухнедельного.

Режим ЧС в ЕАО ввели в октябре в 16 населенных пунктах. Там проживают более 16 тыс. человек. Не хватало топлива, несколько котельных не  были готовы к зиме. Сложности отмечались в Биробиджанском, Облученском и других районах. Области из федерального бюджета выделили дополнительные средства на закупку угля и ремонт котельных. Такая ситуация с отоплением складывается, в том числе, из-за несбалансированности областного бюджета.

"У нас уголь где-то есть на месяц-полтора, а где-то на две недели. Эти разрывы есть. Сейчас мы прорабатываем с СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и с другими компаниями поставки угля, которые позволят сделать запас. Срывов поставок угля нет, все отапливается. Где-то в середине - конце декабря создадим месячный запас угля на всех котельных области, чтобы было понимание, что мы на новый год уйдем с запасом", - сказал Левинталь.

Он отметил, что, помимо СУЭК, область ведет переговоры о поставках угля с компаниями из Амурской области и других регионов. Сейчас в ЕАО модернизируют котельные. Там ремонтируют старое и подвозят новое оборудование. Это повысит надежность теплоснабжения. Также реконструируются теплотрассы.

Вопрос с долговременными поставками мазута, по словам Левинталя, еще решается. В ноябре глава региона просил правительство РФ помочь области в заключении долгосрочных контрактов на поставку мазута для единственной работающей на этом топливе котельной, снабжающей теплом часть города Облучье. В октябре эта котельная уже останавливалась из-за недостатка топлива. В ночь на среду произошла поломка на угольной котельной в этом же городе, из-за чего температура снизилась в квартирах 25 многоэтажных домов. Температура воздуха в среду - около 20 градусов мороза.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
В МИД заявили об усилении давления на россиян, проживающих в странах Западной Европы
Официальных случаев дискриминации нет, отметил при этом директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС