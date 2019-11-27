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Источник: СПЧ намерен представить президенту доклад о защите прав россиян за рубежом

Собеседник агентства уточнил, что доклад основан на обращениях и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на традиционной встрече с главой государства Владимиром Путиным в декабре намерен представить доклад, посвященный защите прав россиян за рубежом. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в Совете.

"Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека [входит в состав СПЧ] подготовила мониторинговый доклад, который планирует представить на встрече с президентом РФ", - сказал источник.

По его словам, доклад основан на обращениях в комиссию и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что поручения главы государства возможны по итогам планируемой в декабре встречи президента РФ с членами СПЧ. По его словам, в повестке дня "самый широкий круг тем", касающихся политических, социальных, экономических прав граждан, развития гражданского общества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
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