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У Кремля нет данных относительно расследования о связях сотрудника "Новой газеты" с ИГ

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором, в частности, содержится информация о том, что сотрудник "Новой газеты" Денис Коротков мог сотрудничать с террористами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы РФ могут ознакомиться с опубликованной информацией о возможных связях сотрудника "Новой газеты" с террористами "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) и при необходимости начать расследование. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль реакции правоохранительных органов на соответствующую информацию, опубликованную в СМИ.

"Много разных расследований происходит. Были расследования, которые публиковались до этого, и мы говорили, что правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией, и в случае, если они считают необходимым, они могут проводить какие-то расследования. В этом случае - точно такая же позиция [Кремля]", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, известно ли администрации президента об этом расследовании, пресс-секретарь сказал: "Нет. Мы видели сообщения на этот счет, но деталями мы не располагаем".

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором, в частности, содержится информация о том, что сотрудник "Новой газеты" Денис Коротков мог сотрудничать с террористами ИГ и передавать им данные о российских военных.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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