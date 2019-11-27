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Подготовка к 75-летию Победы

Землю с захоронения красноармейцев в Вене отправят в Москву к 75-й годовщине Победы

Она будет размещена в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Символическая акция памяти по сбору земли для отправки в Россию состоялась в среду на Центральном кладбище Вены в рамках акции "Дорога памяти" к предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На Центральном кладбище Вены расположено советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году. Землю в рамках акции "Дорога памяти" набрали сотрудники российского посольства и стран СНГ, представители Министерства внутренних дел Австрии и российские соотечественники. Она будет передана Минобороны РФ и размещена в мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году. В ноябре российские дипломаты уже собрали частицы земли с мест погребения красноармейцев в городах Грац (федеральная земля Штирия) и Линц (федеральная земля Верхняя Австрия).

Воинские захоронения в Австрии

Австрия с 1938 года по апрель 1945 года входила в состав нацистской Германии. Освобождение Австрии завершилось 27 апреля 1945 года, когда было создано временное правительство и обнародована декларация о восстановлении австрийской государственности.

В Австрии находятся более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. По государственному договору между Австрией и странами - союзниками по антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания и Франция) Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией.

Самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям является монумент на венской площади Шварценбергплац. Он сооружен в память о советских солдатах, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Памятник был открыт в 1945 году, он представляет собой двенадцатиметровую фигуру солдата с пистолетом - пулеметом Шпагина на груди, золотым шлемом на голове, в одной руке он держит знамя Победы, в другой - золотой щит с гербом СССР.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.

Теги
АвстрияРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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