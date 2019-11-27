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В Албании объявили день траура по жертвам землетрясения

По последним данным, жертвами землетрясения стали 27 человек

СКОПЬЕ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Албании официально объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате землетрясения, произошедшего накануне. Об этом в среду сообщило албанское издание Koha Jone.

Изначально предполагалось назначить дни траура на 27, 28 и 29 ноября, однако в связи с тем, что 28 и 29 ноября являются государственными праздниками (Днем независимости и Днем освобождения Албании), день траура будет проходить в стране лишь сегодня. При этом праздничные и развлекательные мероприятия в предстоящие дни будут отменены.

"При всей торжественности предстоящих праздников нельзя отвлекать внимание общественности от сложившейся критической ситуации", - отметил премьер-министр страны Эди Рама.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 27 человек, более 650 пострадали, из-под завалов удалось спасти 45 человек. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе - городах, понесших наибольший ущерб. Поисково-спасательная операция в настоящее время продолжается.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (06:00 мск), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Албанские сейсмологи сообщили, что с момента землетрясения магнитудой 6,4 во вторник было зарегистрировано более 520 подземных толчков. Произошедшее землетрясение стало вторым сильным землетрясением в Албании с начала осени.

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Албания
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