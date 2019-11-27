В СПбГУ могут появиться мемориальная аудитория и стипендии им. Вербицкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Именные стипендии и мемориальная аудитория имени Людмилы Вербицкой могут появиться в Санкт-Петербургском государственном университете в память о президенте вуза. Об этом журналистам сообщил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

"Безусловно, будет целый комплекс действий. Создана комиссия по увековечиванию памяти, мы собираем все предложения. <…> Безусловно, это не сведется к традиционным формальным действиям. Безусловно, будут стипендии и для тех факультетов, которые были учреждены Людмилой Алексеевной, и отдельная стипендия, посвященная русскому языку. Но не для филологов, а для всех, включая, например, социологов, психологов, юристов. <…> Есть и предложение сделать мемориальную аудиторию имени Людмилы Вербицкой", - сказал Кропачев, отвечая на вопрос ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, "есть просьба, адресованная к историкам и лингвистам [университета], подготовить книгу", посвященную Людмиле Алексеевне Вербицкой - она появится уже в ближайшее время. "[Это будет] рассказ о ней, о ее семье", - добавил он.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни. Гражданская панихида по Вербицкой прошла в среду в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После отпевания в храме Смоленской иконы Божией Матери Вербицкую похоронят на Северном кладбище.