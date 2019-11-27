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В Твери член банды черных риелторов получил 15 лет колонии

Осужденный 57-летний гражданин Белоруссии убил четырех человек

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Один из членов банды черных риелторов, совершивших девять убийств, признан Тверским областным судом виновным по нескольким статьям уголовного кодекса и приговорен к 15 годам заключения. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Он признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Тайное хищение чужого имущества в крупном размере"), ("Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение"), ("Убийство более двух лиц с целью сокрытия и облегчения совершения другого преступления"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет", - говорится на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что осужденным является 57-летний гражданин Белоруссии. В 2016 году он, нелегально проживая на территории России, состоял в организованной преступной группе, убил четырех человек. В результате банда завладела двумя квартирами в Москве.

"С банковских карт одного из потерпевших при участии осужденного членами группы похищены денежные средства в сумме не менее 470 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, действовавшей на территории Московской и Тверской областей с 2013 года. Членам банды из 16 человек в зависимости от роли каждого инкриминируется создание преступного сообщества и участие в нем, а также пять эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемые арестованы, в ноябре 2018 года один из них умер в СИЗО Твери.

Теги
РоссияТверская область
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