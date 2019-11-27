Лавров заявил, что РФ продолжит помощь Киргизии в модернизации социальной инфраструктуры

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие в модернизации социальной инфраструктуры в этом регионе государствам Центральной Азии, в том числе Киргизии. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

"С 2008 года совокупный объем нашей безвозмездной помощи превысил $6 млрд, как по двусторонним каналам, так и по линии многосторонних институтов. Если посмотреть на наши отношения в этой сфере с Кыргызстаном, то мы через Всемирную продовольственную программу ООН выделили более $70 млн", - отметил он.

По словам Лаврова, общий объем российских грантов на поддержку киргизского госбюджета за последние семь лет составил $311 млн, а в прошлом году был полностью списан долг Киргизии перед Россией в размере $240 млн.

Кроме того, российский министр упомянул, что через трастовый фонд, который Россия создала вместе с программой развития ООН, осуществляются специализированные проекты в водно-экологической сфере в Киргизии, а также в Таджикистане и Узбекистане. "Готовы и далее продвигать такое взаимодействие, включая поддержку и содействие, консультативную помощь при решении вопросов водопользования в регионе", - добавил Лавров.