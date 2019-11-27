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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: половина россиян знает о деятельности букмекеров

По данным опроса, лучше других об этом информированы молодые люди и респонденты, посещающие спортивные мероприятия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Половина жителей России (50%) информирована о деятельности компаний, принимающих ставки на спорт. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Среди россиян о специфике деятельности таких компаний знает 50%, чаще других молодые люди от 18 до 34 лет (63%), россияне среднего возраста от 35 до 44 лет (60%), а также респонденты, посещающие спортивные мероприятия (70%), отслеживающие информацию о таких мероприятиях на специализированных сайтах и в социальных сетях (65%) и читающие профильные издания о спорте (63%)", - следует из данных опроса.

13% среди информированных о деятельности букмекерских компаний хотя бы раз в жизни делали спортивные ставки. Чаще всего это были мужчины (20%) и молодые люди 18-24 лет (27%). При этом большинство из них (65%) заявило, что если любимая команда будет иметь низкие шансы на победу, то они, скорее, воздержатся от ставки.

По данным ВЦИОМ, в целом спортивными мероприятиями интересуется 58% россиян. 43% опрошенных смотрят спортивные трансляции, 18% отслеживают информацию на специализированных сайтах, еще 11% непосредственно посещают спортивные мероприятия.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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