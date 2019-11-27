Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.

"72% россиян могли бы поменять работу по найму на фриланс. При этом 27% респондентов оценивают вероятность такого перехода как "очень вероятную", а 45% - как "вполне вероятную". Вообще не собираются покидать штатную работу только 8% опрошенных", - говорится в исследовании.

Одновременно с этим 68% респондентов связывают переход на фриланс с финансовой нестабильностью. Более того, 32% опрошенных пугает отсутствие пенсионных отчислений, что означает невозможность получать пенсионные выплаты от государства. Около четверти участников опроса (25%) считают, что отсутствие работы с официальным оформлением вызовет трудности при получении потребительского кредита или ипотеки. При этом 21% россиян не считают, что фриланс сопряжен с финансовой нестабильностью.

Отмечается, что в настоящее время 33% россиян имеют подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица. Из них 40% зарабатывают менее 10 тыс. руб., 21% - от 10 до 20 тыс. руб. Доход 17% опрошенных превышает 40 тыс. рублей.