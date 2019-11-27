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Мутко предложил включить в систему госнаград почетное звание для муниципальных служащих

Сейчас госнаград для муниципальных служащих не предусмотрено

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Звание "Заслуженный работник местного самоуправления" могут включить в государственную наградную систему для муниципальных служащих - сейчас для них госнаград не предусмотрено. Такое предложение в среду сделал вице-премьер Виталий Мутко на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве.

"В государственной наградной системе отсутствует почетное звание, которым за заслуги и многолетний добросовестный труд (может быть, 20 лет или другую дату) могли бы быть отмечены должностные лица и специалисты местного самоуправления. В этой связи будем ходатайствовать о совершенствовании практики поощрения... муниципальных служащих", - сказал он.

Общероссийский конгресс муниципальных образований "О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и перспективах его развития" был создан в 2006 году для усиления сотрудничества с региональными властями и защитой интересов муниципалитетов в диалоге с органами федеральной власти.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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