Папа Римский Франциск завершил свою недельную поездку по Азии

ВАТИКАН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск вернулся из недельной азиатской поездки, включавшей посещение Таиланда и Японии. Сам понтифик сказал, что это очень разные страны, и пребывание в них отличалось.

Однако есть у этих двух азиатских государств одна общая черта - христианство в обе было привнесено извне миссионерами и во многом осталось "религией иностранцев". Достаточно сказать, что несмотря на достаточно древнюю историю христианства в Таиланде и Японии, насчитывающую несколько веков, католики составляют там менее 1% населения. В Бангкоке в одной из речей Франциск высказал сожаление, что многие в Таиланде считают "христианскую веру иностранной". "Это подталкивает нас искать способы исповедовать ее "на диалекте", придать ей местный облик, сняв иностранную оболочку, чтобы донести суть", - сказал Франциск, выступая перед католическими епископами Таиланда.

Католицизм в Японии

В Японии история христианства в некотором смысле трагична. Христианство в Японию принес в середине XVI века первый католический миссионер святой Франциск Ксаверий, один из основателей ордена иезуитов, к которому относится и нынешний понтифик. Уже к концу XVI столетия быстро разраставшаяся христианская община подверглась уничтожению. В 1597 году были показательно казнены 26 мучеников, канонизированные в Ватикане в 1862 году. Период преследований привел к возникновению подпольной общины тайных христиан "какурэ-кириситан", которая сохранилась главным образом в окрестностях Нагасаки. Как рассказал корреспонденту ТАСС епископ Осаки монсеньор Сакай, главной причиной репрессий в отношении христиан было их неповиновение властям. "В то время они воспринимались как оппозиция", - пояснил он.

С наступлением сегуната, военно-феодального правительства, миссионерская деятельность была запрещена. В истории сохранилось несколько эпизодов показательных казней христиан, не уступавших по жестокости карательным мерам времен Древнего Рима. Одновременно Япония почти на два столетия попала в самоизоляцию, и лишь в 1870-е года была провозглашена свобода вероисповедания. Прямые контакты Святого престола с Японией установились лишь к ХХ веку, а дипломатические отношения - после Второй мировой войны. Папа Римский Иоанн Павел II (1920-2005) побывал в Японии с визитом в 1981 году.

В районе Нагасаки сохранились "какурэ-кириситан", которые не захотели присоединяться ни к одной официальной церковной организации. С годами, когда молитвы и ритуалы не записывались, а из осторожности передавались только в устной форме, многие были сильно искажены и получили местную интерпретацию. Только крещение сохранилось без изменений. Сегодня таких японских христиан, потомков тайных верующих осталось не более 200-300 человек, и это считается вымирающей традицией. В 2018 году 12 объектов, связанных с историей тайного христианства в Нагасаки, были включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Нагасаки, считающимся центром древних христиан, после поклонения у мемориала 26 японским христианским мученикам Папа Франциск посетил музей христианства. Среди прочих любопытных экспонатов там была и небольшая статуэтка Будды с вырезанным крестом на спине. Во времена преследований христиан запрещалось держать христианские символы, а при их обнаружении от владельцев требовали публично попрать их. Верующие научились маскировать свои верования, делая вид, что поклоняются Будде. Запрещались и захоронения по христианскому обычаю, но верующие после традиционных похорон все равно потом проводили отпевание.

Дата 17 марта 1865 года вписана в историю под названием "чудо Востока". Именно в этот день французский священник Бернар Петижан, служивший тогда в Оуре, заметил возле здания церкви группу людей. Как потом оказалось, это были так называемые какурэ - потомки первых в Японии христиан. Они попросили священника открыть им двери храма и показать мраморную статую Девы Марии. После этого в Нагасаки стали приезжать христиане со всей Японии, не желавшие больше скрывать своего вероисповедания. Церковь Оура в Нагасаки также известна как церковь 26 японских мучеников. Ее строительство завершилось в 1864 году, это самая древняя действующая христианская церковь в Японии. Оура входит в список национальных сокровищ страны.

Франциск признался, что его всегда притягивалась Япония, и когда-то он мечтал отправиться туда миссионером, но не позволило здоровье. В одном из своих выступлений он процитировал иезуита Алессандро Валиньяно, который в 1579 году написал: "Любому, кто хочет понять, какое богатство Бог дал человеку, достаточно приехать в Японию".