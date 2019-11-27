В Чебоксарах до 2021 года обустроят площадки для раздельного сбора мусора

ЧЕБОКСАРЫ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти города Чебоксары намерены до 2021 года обустроить все контейнерные площадки под раздельный сбор мусора. Как сообщает администрация города, соответствующее поручение дал глава Чебоксар Алексей Ладыков.

"В декабре предлагаю утвердить план и до конца 2021 года все контейнерные площадки в Чебоксарах обустроить под раздельный мусор", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что уже более 10 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома Ленинского района города, откликнулись на поручение и начали установку контейнеров на дворовых территориях.

"Теперь жителям многоквартирных домов мусор предлагается разделять на сухой и мокрый. К сухому мусору относятся: пластик, бумага, стекло, картон, батарейки и т. д. - материалы, предназначенные для вторичного использования", - пояснили в пресс-службе.