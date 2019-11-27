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Россия и Белоруссия намерены унифицировать гражданское законодательство

Как заявил глава Минюста РФ Александр Коновалов, в процессе этой работы должны быть учтены особенности национальных правовых систем и лучший мировой опыт

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Унификация гражданского законодательства Российской Федерации и Белоруссии предусмотрена проектом программы действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об этом заявил в среду глава Минюста России Александр Коновалов на заседании объединенной коллегии министерств юстиции РФ и Белоруссии.

"Отдельным пунктом этой программы предусматривается унификация гражданского законодательства России и Белоруссии. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выработать согласованную позицию, преодолеть имеющиеся разногласия по данному вопросу, принять итоговый документ, который послужит для унификации гражданского законодательства двух государств", - отметил глава Минюста РФ.

Коновалов сказал, что в процессе этой работы должны быть учтены "особенности национальных правовых систем, гражданского законодательства стран, а также лучший мировой опыт, который подходит для наших правовых систем".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре текущего года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. К настоящему времени стороны согласовали около 20 дорожных карт.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичКоновалов, Александр ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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