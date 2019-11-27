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В Думе заявили, что за рекламу наркотиков в интернете надо лишать свободы

Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко надеется, что законопроект об уголовной ответственности за рекламу наркотиков в интернете будет оперативно рассмотрен нижней палатой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лица, рекламирующие наркотики через интернет, должны привлекаться к уголовной ответственности и получать реальные тюремные сроки. Такое мнение в среду выразил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (фракция "Единая Россия") после посещения центра "Маяк", занимающегося в Воронеже реабилитацией наркозависимых.

Депутат напомнил, что сейчас Кодексом об административных правонарушениях за распространение такой информации в сети предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 5 тыс. рублей. "Немыслимо! Люди, которые через рекламу подсаживают нашу молодежь на наркотики, должны сидеть. Их надо выковыривать из интернет-пространства и реально сажать", - написал Ревенко в своем аккаунте в Instagram.

Депутат выразил надежду, что законопроект об уголовной ответственности за рекламу наркотиков в интернете будет оперативно рассмотрен нижней палатой и поддержан всеми его коллегами.

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.

Согласно действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, максимальная санкция за пропаганду наркотиков в виде штрафа составляет для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тыс. рублей, предусмотрено также наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРевенко, Евгений Васильевич
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