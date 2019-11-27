Патриарх Кирилл предложил развивать экотуризм в подмосковном Новом Иерусалиме

ГОРКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил развивать в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье экотуризм.

Выступая в среду на заседании попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению обители, сопредседателем которого является премьер-министр России Дмитрий Медведев, патриарх предложил сосредоточить внимание на восстановлении конного двора и гидросистемы с прудами. На базе первого планируется впоследствии центр образования, а территорию вокруг монастыря, отметил предстоятель Русской православной церкви, можно будет использовать в том числе под хозяйственные нужды. Речь идет о местах для рыбной ловли, аптекарского огорода, содержания и выпаса скота.

"Ну и поскольку сейчас есть такая форма туризма, как экотуризм, то эти объекты могли бы использоваться и по этому назначению", - отметил патриарх.

Он также предложил обсудить воссоздание двух исторических гостиниц и прилегающей инфраструктуры, создание паломнического центра, потребность в котором растет с учетом увеличения потока паломников и туристов. При этом патриарх подчеркнул, что в окрестностях монастыря необходимо очень внимательно относиться к развитию туристических программ, чтобы это происходило не в ущерб духовной атмосфере.

Кроме того, отметил предстоятель РПЦ, обустройство прудов позволит использовать их как источник воды в случае пожаров.

Также патриарх выразил надежду, что при организации последующих работ сохранится прежняя модель финансирования, которая уже показала свою эффективность.

О монастыре

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году. Он был построен в небывало короткие сроки и стал уникальным памятником русской духовной культуры и монастырской архитектуры. В 1921 году монастырь был закрыт и превращен в музей. В период краткой германской оккупации в 1941 году здесь располагался госпиталь, а отапливали собор иконами. Покидая обитель, гитлеровцы взорвали часть собора и заминировали территорию монастыря.

В 1994 году Ново-Иерусалимский монастырь был передан в пользование Русской православной церкви и с этого времени в нем восстановлена монашеская жизнь. С 2009 по 2017 год была проведена комплексная научная реставрация объектов монастыря, укреплены фундаменты башен, воссозданы интерьеры и художественные полотна, проведен целый ряд других работ.