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Москалькова проверила условия содержания россиянина, находящегося под стражей в Армении

Он обвиняется в совершении преступления в отношении гражданки Армении

ЕРЕВАН, 27 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Гюмри российскую 102-ю военную базу, где проверила условия содержания под стражей гражданина РФ Андрея Разгильдеева. Об этом в среду сообщается в Instagram-аккаунте уполномоченного по правам человека.

Уточняется, что он обвиняется в совершении преступления в отношении гражданки Армении, дело находится в производстве суда первой инстанции Ширакской области республики. "В Гюмри вместе с защитником прав человека Республики Армения Арманом Татояном посетила 102-ю российскую военную базу, где под стражей на гауптвахте находится гражданин Российской Федерации Андрей Разгильдеев", - рассказала Москалькова, отметив, что россиянин отрицает свою вину.

Российский и армянский омбудсмены побеседовали с военнослужащим и его адвокатом, проверили условия содержания его под стражей. "Со стороны молодого человека жалоб в этом отношении нет. Вместе с тем не все материалы уголовного дела, с которыми знакомится Андрей, переведены на русский язык", - написала Москалькова, отметив, что военнослужащий обратился к ней и омбудсмену Армении с просьбой решить эту проблему.

По итогам визита омбудсмены России и Армении сделали совместное заявление, в котором выражается надежда "на справедливое и транспарентное разбирательство по уголовному делу Андрея Разгильдеева". Омбудсмены пообещали "держать ситуацию с соблюдением его прав на контроле", говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского уполномоченного по правам человека.

Кроме того, в ходе визита Москалькова ознакомилась с бытом военнослужащих в военном городке "Большая крепость", посетила мемориальный комплекс "Холм чести", музей воинской части и храм святой мученицы царицы Александры, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Российская военная база дислоцируется в Армении по межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Теги
АрменияРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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