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Чемпионат WorldSkills

Петербург направит почти 2 млрд рублей на проведение чемпионата EuroSkills в 2022 году

В 2020 году планируется потратить 98,56 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить в 2020-2022 годах 1,99 млрд рублей на организацию и проведение чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills. Об этом говорится в приложении к закону о городском бюджете на 2020-2022 годы, который депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в среду в третьем чтении.

"Расходы на организацию и проведение Чемпионата EuroSkills 2022, 2020 год - 98,56 млн рублей, 2021 год - 738,3 млн рублей, 2022 год - 1,16 млрд рублей", - говорится в документе. Таким образом, расходы городского бюджета на чемпионат составят 1,99 млрд рублей.

В марте этого года генеральная ассамблея WorldSkills Europe в Будапеште приняла решение о проведении чемпионата EuroSkills в 2022 году в Санкт-Петербурге. Это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008. Столицей первого чемпионата Европы был Роттердам.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургWorldSkills
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