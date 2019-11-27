ФАС может оштрафовать "Иль де Ботэ" на 1 млн рублей за спам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать на сумму до 1 млн рублей сеть магазинов парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" за распространение спама. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

"Московское УФАС России признало "Иль де Ботэ" виновным в распространении спама. Одно из сообщений также содержало некорректное сравнение по отношению к конкурентам и недостоверные сведения о преимуществах "Иль де Боте", - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на электронную почту абонента пришло сообщение с информацией о скидках в магазине "Иль де Ботэ". Сам абонент не хотел получать рекламную рассылку. Выяснилось, что согласие на получение таких писем было вписано в правила, с условиями которых абонент вынужден был полностью согласится при регистрации на сайте. Затем абонент получил еще одно письмо от магазина.

Московское УФАС России посчитало, что подобное согласие не является надлежащим, а распространенная на основании такого согласия реклама нарушает требования закона о рекламе. Теперь "Иль де Ботэ" грозит штраф до 500 тыс. рублей за каждое отправленное сообщение абоненту.