В МИД не рассматривают вопрос расширения запрета на усыновление иностранцами детей из РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва выступает за создание универсального механизма реагирования на случай ущемления прав и интересов россиян за рубежом, но речь не идет о расширении запрета на усыновление российских детей иностранцами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале МИД РФ.

Ранее заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский, выступая на круглом столе в Совете Федерации, заявил о возможности распространения "закона Димы Яковлева" на все страны, где нарушаются права россиян. Однако ряд СМИ некорректно интерпретировал это заявление.

"Речь шла о создании универсальных механизмов государственного реагирования на случаи ущемления прав и законных интересов россиян за рубежом по надуманным и политически мотивированным соображениям, - пояснили в дипведомстве. - Каких-либо комментариев относительно целесообразности расширения запрета на усыновление российских детей не делалось".

В МИД напомнили, что "закон Димы Яковлева" уже предусматривает определенные механизмы реагирования в отношении граждан США, совершивших преступления в отношении граждан России, причастных к их похищению и незаконному лишению свободы, осуществляющих их необоснованное юридическое преследование. "Учитывая то, что случаи ущемления прав и законных интересов россиян за рубежом фиксируются не только в США, в рамках круглого стола было предложено подумать над тем, чтобы универсализировать данные механизмы, не ограничивая их сферу действия только гражданам США", - отметили в министерстве.

С начала 2013 года вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Эти меры включены в российский ответ на так называемый акт Магнитского, который получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском ребенке, погибшем в приемной семье в США. Законом запрещается передача детей - граждан РФ - на усыновление или удочерение американцам. Также запрещена деятельность в России органов и организаций, занимающихся подбором и передачей российских детей на усыновление гражданам США.