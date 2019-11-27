Университеты Италии и Ростовской области будут обмениваться научными миссиями

ТАСС, 27 ноября. Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и Донской государственный университет подписали соглашения с итальянскими вузами о сотрудничестве в сферах науки, искусства и культуры. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Соглашение, подписанное между нашими университетами, позволяет реализовывать ряд совместных проектов, связанных с обменом студенческими миссиями, миссиями ученых", - рассказал он после встречи с вице-президентом Ломбардии Алланом Рицци в Милане.

В пресс-службе уточнили, что Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и итальянский институт "Музеи моря и миграции" заключили меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере истории, искусства и культуры. Кроме того, договорились о взаимодействии Донской государственный технический университет и Средиземноморский университет Реджио Калабриа.

В Милане с 27 по 29 ноября проходят Дни Ростовской области в Италии. Делегацию от российского региона возглавляет губернатор Василий Голубев.