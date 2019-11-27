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Welt: в похищении ценностей из музея в Дрездене участвовали четыре человека

Как сообщает издание, среди украденных ценностей - эполет с бриллиантом почти в 50 карат и украшение королевы Амалии Августы
Описание
© EPA-EFE/FILIP SINGER

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция ФРГ исходит из того, что в похищении ценностей из дрезденского музея "Зеленый свод" участвовали четверо злоумышленников. Как пишет в среду газета Welt, к такому выводу стражи порядка пришли после изучения видеоматериалов. Добычей налетчиков стали особо ценные экспонаты, включая эполет с бриллиантом почти в 50 карат и украшение королевы Амалии Августы.

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"Преступление было очень тщательно продумано. Об этом свидетельствует и тот факт, что налетчики использовали на месте преступления порошковый огнетушитель, чтобы замести следы", - говорится в полицейском докладе.

Всего их добычей стали 11 полных объектов, а также части украшений. Среди украденных вещей, по данным музея, эполет с бриллиантом в 49,84 карата. Причем на украшении были еще два бриллианта в 39,5 и 21 карат. Злоумышленники похитили также украшение королевы Амалии Августы с более 600 бриллиантами.

Кража произошла в понедельник, сообщения в полицию поступили около 07:00 мск. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению - речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. артефактов. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города западными союзниками в 1945 году, в последние дни войны коллекция "Зеленого свода" была спасена советскими солдатами и перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР и она вернулась в Дрезден. Сейчас Дрезденский замок, где размещен "Зеленый свод", закрыт, предполагается, что он откроется в четверг.

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