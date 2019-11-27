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Форум "Молодежная команда страны" в Казани собрал участников из 72 регионов России

В рамках форума они побывают на встречах с почетными гостями, посетят лекции, мастер-классы, дискуссии и примут участие в деловых играх

КАЗАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Участниками III всероссийского форума "Молодежная команда страны", открывшегося в Казани, стали 300 представителей российских органов молодежного самоуправления из 72 субъектов. Об этом в среду сообщается на сайте Министерства по делам молодежи Татарстана.

"В Казани стартовал III всероссийский форум органов молодежного самоуправления "Молодежная команда страны". В форуме принимают участие 300 представителей органов молодежного самоуправления со всей России - молодежных парламентов и молодежных правительств из 72 регионов", - говорится в сообщении.

Форум проходит с 27 по 30 ноября, его направления - "Молодые управленцы" и "Молодые политики". Возраст участников составляет от 18 до 30 лет. Программа форума включает встречи с почетными гостями, лекции, мастер-классы, дискуссии и деловые игры.

"Мы складываем историю молодежной политики Российской Федерации, и без коммуникации сегодня это невозможно. "Молодежная команда страны" - знаковое и важное событие. Мне, не относящейся к молодежи в данный момент, по возрасту, хочется пожелать вам движения вперед, понимания, что такое "патриот своей страны". Хочу пожелать вам блеска в глазах, ярких достижений", - цитирует пресс-служба министерства заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву.

Молодежное самоуправление - форма участия молодежи в подготовке, принятии и воплощении управленческих решений, касающихся ее жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. Среди видов органов молодежного самоуправления выделяют, в том числе, молодежные парламенты, правительства, советы, общественные палаты, студенческое и ученическое самоуправление.

"Молодежная команда страны" - проект Федерального агентства по делам молодежи, направленный на создание системы поиска, отбора и подготовки молодежных лидеров с помощью вовлечения их в процесс управления обществом и развития управленческих компетенций в общественно-политической сфере.

Теги
РоссияТатарстан
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