Губернатор Пенсильвании запретил продажу табачных изделий лицам моложе 21 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф в среду подписал законопроект о запрете продажи табачных изделий сигарет лицам моложе 21 года. Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба губернатора.

Одобренная ранее законодательным собранием штата мера, отмечается в сообщении, "предусматривает запрет на продажу любых табачных изделий и изделий, содержащих никотин, лицам моложе 21 года". Кроме того, положения закона "распространяются на электронные сигареты и ароматизированные смеси, а также в нем содержится категорический запрет на эти предметы на территориях школ".

Как подчеркнул губернатор штата Пенсильвания на церемонии подписания закона, "подняв возрастную планку до 21 года и запретив электронные сигареты в школах, мы сможем удержать молодых людей от опасных привычек".

В минувший вторник законопроект о запрете электронных сигарет и ароматизированных смесей, за исключением обычного табака, одобрил городской совет Нью-Йорка. По оценке члена горсовета мегаполиса Марка Ливайна, который выступил инициатором этой меры, в США электронными сигаретами и ароматизированными смесями пользуются 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке их употребляет каждый четвертый школьник.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, а сейчас эксперты говорят уже почти о 40 умерших по тем же причинам.

В январе руководитель Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что число курящих подростков возросло. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.