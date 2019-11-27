{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Пенсильвании запретил продажу табачных изделий лицам моложе 21 года

Положения подписанного закона "распространяются на электронные сигареты и ароматизированные смеси, а также в нем содержится категорический запрет на эти предметы на территориях школ"

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф в среду подписал законопроект о запрете продажи табачных изделий сигарет лицам моложе 21 года. Об этом сообщила в среду в Twitter пресс-служба губернатора.

Одобренная ранее законодательным собранием штата мера, отмечается в сообщении, "предусматривает запрет на продажу любых табачных изделий и изделий, содержащих никотин, лицам моложе 21 года". Кроме того, положения закона "распространяются на электронные сигареты и ароматизированные смеси, а также в нем содержится категорический запрет на эти предметы на территориях школ".

Как подчеркнул губернатор штата Пенсильвания на церемонии подписания закона, "подняв возрастную планку до 21 года и запретив электронные сигареты в школах, мы сможем удержать молодых людей от опасных привычек".

В минувший вторник законопроект о запрете электронных сигарет и ароматизированных смесей, за исключением обычного табака, одобрил городской совет Нью-Йорка. По оценке члена горсовета мегаполиса Марка Ливайна, который выступил инициатором этой меры, в США электронными сигаретами и ароматизированными смесями пользуются 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке их употребляет каждый четвертый школьник.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, а сейчас эксперты говорят уже почти о 40 умерших по тем же причинам.

В январе руководитель Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что число курящих подростков возросло. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Теги
США
Реклама на ТАСС
ФСО в Кремле отработает действия по пресечению террористических угроз
В связи с этим 28 ноября с 14:30 до 21:00 ограничат доступ посетителей на территорию Красной площади, площади Васильевский спуск и Александровского сада
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС