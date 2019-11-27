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В Раде предложили брать у иностранцев биометрические данные для выдачи въездных виз

Правила оформления визы будут устанавливаться правительством

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Проект закона, предусматривающий создание правовых оснований для сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства в рамках процедуры оформления виз для въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию, зарегистрирован в Верховной раде. Об этом сообщается на сайте парламента.

В действующем законе о правовом статусе иностранцев предложено установить, что правила оформления иностранцам и лицам без гражданства визы, в том числе подачи ими своих биометрических данных во время оформления визы, и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются правительством. При этом иностранцу или лицу без гражданства могут отказать в предоставлении визы также в случае отказа заявителя подать свои биометрические данные для их фиксации, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины.

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Украина
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