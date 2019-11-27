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ФСО в Кремле отработает действия по пресечению террористических угроз

В связи с этим 28 ноября с 14:30 до 21:00 ограничат доступ посетителей на территорию Красной площади, площади Васильевский спуск и Александровского сада

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг проведет основной этап учений. На территории Кремля и рядом с ним будут отрабатываться действия по пресечению угроз террористического характера.

В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что "будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам". Это будет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений ФСО, который будет "проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами".

"Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск", - уточнили в ФСО. Поэтому 28 ноября "с 14:30 до 21:00 предполагается ограничить доступ посетителей на территории Красной площади, площади Васильевский спуск и Александровского сада, при этом предусматривается проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце".

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