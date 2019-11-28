Большинство россиян не будут продлевать новогодние каникулы за счет отпуска либо отгула

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (67%) не планируют продлевать новогодние каникулы за счет отпуска либо отгула, только 15% используют дополнительные дни для отдыха от работы. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Замглавы Роструда Иван Шкловец ранее сообщил ТАСС, что предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, т. е. за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул на последний день года за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.

"15% сотрудников отечественных компаний продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами. Две трети трудоустроенных граждан (67%) не будут удлинять новогодние каникулы отпусками и отгулами", - сообщили ТАСС в Superjob.

Примерно 18% опрошенных еще не решили для себя данный вопрос. В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился 27 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.