Пять новых для России видов пауков обнаружили в приморском нацпарке

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые из Сибирского отделения РАН обнаружили на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморья пять видов пауков, ранее не встречавшихся в России и не имеющих русских названий, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка.

"Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь", - говорится в сообщении.

В ходе экспедиции ученых из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал около полутора тысяч экземпляров пауков для исследований в лаборатории. По его мнению, необходимо изменение негативного отношения к паукам в обществе, в котором преобладает страх перед этими животными. По своей природе это осторожные и пугливые существа, не проявляющие агрессии к человеку.

"Уникальное географическое положение "Земли леопарда" на самом юге Дальнего Востока и природные условия создают благоприятные условия для представителей многих групп пауков. Необходимо проведение планомерных и долгосрочных исследований, которые могут принести новые данные. Ожидаемое количество видов пауков здесь составляет не менее 350-400", - передает пресс-служба слова Триликаускаса.