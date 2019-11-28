Дорогу в аэропорт Норильска открыли для всех видов транспорта

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Дорога из Норильска в аэропорт Алыкель, являющийся основным на севере Красноярского края, открыта для движения, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону.

На севере края с начала недели действовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра. 26 ноября дорогу закрыли для легковых автомашин, а на следующий день для всего транспорта.

"Движение открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг в Норильске также ожидается снег.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.