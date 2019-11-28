Отряд российских военных врачей начал работу в поликлинике города Камышлы на севере Сирии

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 28 ноября. /ТАСС/. Очередной отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии. Об этом сообщил заместитель командира медицинского отряда подполковник медицинской службы Вадим Кузьмин.

"В поликлинике населенного пункта Камышлы приступают к работе русские врачи. На дружественную сирийскую землю прибыл медицинский отряд в составе лучших специалистов медицинской службы Министерства обороны РФ", - сказал он.

По случаю начала работы российских военных медиков у районной больницы прошел торжественный митинг, который собрал более 300 горожан. "Мы готовы оказать квалифицированную помощь всем жителям вашего города, которые в ней нуждаются. Всем добро пожаловать", - сказал Кузьмин, обращаясь к собравшимся.

Для работы в Заевфратье прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Российские врачи уже приступили к работе и принимают местных жителей. Медицинский отряд располагает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.

Кроме того, на базе полевого военного госпиталя сформированы две выездные бригады врачей, которые смогут оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, выезжая туда в составе колонн с гуманитарным грузом.