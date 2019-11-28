Почти 30 главврачей и сотрудников Минздрава Камчатки пытались скрыть доходы

ТАСС, 28 ноября. Прокуратура Камчатского края выявила недостоверные данные в декларациях о доходах 24 руководителей медучреждений и 4 госслужащих Минздрава Камчатки за 2018 год, сообщается в четверг на сайте прокуратуры Камчатки.

"Выявлено 24 руководителя медицинских учреждений края и 4 государственных служащих Министерства здравоохранения Камчатского края, представивших недостоверные сведения о доходах в справках за 2018 год. Размер укрытых доходов руководителей учреждений здравоохранения составил от 3 тыс. рублей до 341 тыс. рублей. Два руководителя учреждений здравоохранения скрыли информацию об участии в управлении коммерческими организациями", - говорится в сообщении.

Также большинство главврачей не отразили в справках доходы, полученные ими при работе по совместительству, доходы от преподавательской деятельности и сведения о доходах супругов. Некоторые представили неполные сведения об открытых на них либо их супругов банковских счетах.

Министру здравоохранения Камчатского края прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого трем главным врачам, допустившим повторные нарушения, объявлены выговоры. К остальным виновным должностным лицам применены меры материального воздействия.