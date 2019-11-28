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Десять организаторов подпольных казино в городах ДФО получили условные сроки

Каждое казино ежемесячно приносило доход 2 млн рублей

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Участники преступной группы, организовавшей подпольные казино в Хабаровске и Благовещенске, получили условные сроки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейкой автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 10 человек, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр")", - говорится в сообщении.

Преступную группу для проведения азартных игр в Хабаровске и в Благовещенске организовал 49-летний мужчина. В городах было оборудовано по одному подпольному казино, каждое приносило доход около 2 млн рублей ежемесячно.

В ноябре 2018 года в казино прошли обыски, было изъято 29 игровых столов, карты, фишки, бухгалтерская документация. Также обыски прошли по местам проживания участников группы в Хабаровске, Благовещенске и Москве, сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 26 млн рублей, а также серверы, компьютеры, планшеты, сотовые телефоны, содержащие сведения о деятельности игровых залов.

Во время расследования участники группы дали признательные показания. "Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, двум директорам подпольных казино назначено по 2 года лишения свободы условно со штрафом 250 тысяч рублей, остальным участникам группы по 1 году лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХабаровский край
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