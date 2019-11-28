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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

На территории региона ожидается снегопад, а также сильный ветер

ТАСС, 28 ноября. Штормовое предупреждение о снегопаде и метелях с сильным ветром объявлено на 29 ноября в Камчатском крае, сообщила пресс-служба регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"29 ноября утром и днем на севере Камчатского края ожидается комплекс метеорологических явлений: в Олюторском, Пенжинском, Карагинском районах сильный снег; в Олюторском, Пенжинском районах ветер восточный, в Усть-Камчатском, Алеутском, Карагинском районах северо-западный 15-20 м/с, порывами 25-30 м/с, метель", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 30 ноября снегопады и ветер сохранятся в Олюторском и Пенжинском районах.

ГУ МЧС по региону рекомендует жителям на время действия циклона принять все необходимые меры собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. В случае необходимости передвижения по трассам рекомендуется соблюдать предельную осторожность.

Теги
РоссияКамчатский край
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