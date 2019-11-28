{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: большинство самостоятельных туристов из России выбирает для отдыха с детьми Европу

Согласно исследованию OneTwoTrip, 80,5% респондентов не испытывают никаких сложностей в поездках
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Большинство российских самостоятельных путешественников из России для отдыха с детьми предпочитает европейские страны, поскольку это наиболее комфортный вариант. Об этом говорится в подготовленном для ТАСС исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

За такой вариант ответа высказались 48,4% пользователей сервиса, которые приняли участие в опросе. Еще 28,6% респондентов предпочитают путешествия с детьми по России. Поездки с детьми в Азию привлекают 9,5% опрошенных, страны СНГ и США - по 2,4%. При этом 8,7% родителей выбирают иные варианты. В целом большинство семей выбирают для поездок экскурсионный (32,4%) или пляжный отдых (31%). Остальные предпочитают активный или оздоровительный отдых.

Чаще всего для путешествия с детьми россияне выбирают самолет (78,8%), причем семьи с одним ребенком летают на 10% реже многодетных. Путешествия на автомобиле с детьми предпочитают 11,6% опрошенных, 8,5% выбирают поезд, при этом путешественники с одним ребенком почти в три раза чаще выбирают не поезд, а машину.

Согласно исследованию, большинство россиян (80,5%) не испытывает никаких сложностей в поездках с детьми. В незначительных трудностях при таких путешествиях признались 16,1% опрошенных, а 3,4% респондентов заявили, что в семейных путешествиях им приходится непросто. При этом мужчины в два раза чаще женщин отмечали, что отдых с ребенком доставляет трудности.

Основные сложности, с которыми сталкиваются путешественники с детьми, - проблемы с отсутствием на месте хорошей развлекательной программы (34%), сопутствующие переезду неудобства (30%) и неудачный рацион (25%). Некоторые также жалуются на проблемы, возникающие во время размещения в отеле (7%) и на сервис (2%). Семьи с одним ребенком чаще всего испытывают сложности во время переезда или не могут найти подходящую еду.

На вопрос, стал ли сервис для детей за последнее время лучше, утвердительно отвечают 77% путешественников, однако 47,6% уточняют, что положительные изменения незначительны. При этом 23% уверены, что качество обслуживания не изменилось.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Исследование: почти четверть детей в Великобритании зависимы от смартфонов
По словам ученых, подобное пристрастие обычно связано со стрессом, нехваткой сна и неуспеваемостью в школе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС