Опрос: большинство самостоятельных туристов из России выбирает для отдыха с детьми Европу

ТАСС, 28 ноября. Большинство российских самостоятельных путешественников из России для отдыха с детьми предпочитает европейские страны, поскольку это наиболее комфортный вариант. Об этом говорится в подготовленном для ТАСС исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

За такой вариант ответа высказались 48,4% пользователей сервиса, которые приняли участие в опросе. Еще 28,6% респондентов предпочитают путешествия с детьми по России. Поездки с детьми в Азию привлекают 9,5% опрошенных, страны СНГ и США - по 2,4%. При этом 8,7% родителей выбирают иные варианты. В целом большинство семей выбирают для поездок экскурсионный (32,4%) или пляжный отдых (31%). Остальные предпочитают активный или оздоровительный отдых.

Чаще всего для путешествия с детьми россияне выбирают самолет (78,8%), причем семьи с одним ребенком летают на 10% реже многодетных. Путешествия на автомобиле с детьми предпочитают 11,6% опрошенных, 8,5% выбирают поезд, при этом путешественники с одним ребенком почти в три раза чаще выбирают не поезд, а машину.

Согласно исследованию, большинство россиян (80,5%) не испытывает никаких сложностей в поездках с детьми. В незначительных трудностях при таких путешествиях признались 16,1% опрошенных, а 3,4% респондентов заявили, что в семейных путешествиях им приходится непросто. При этом мужчины в два раза чаще женщин отмечали, что отдых с ребенком доставляет трудности.

Основные сложности, с которыми сталкиваются путешественники с детьми, - проблемы с отсутствием на месте хорошей развлекательной программы (34%), сопутствующие переезду неудобства (30%) и неудачный рацион (25%). Некоторые также жалуются на проблемы, возникающие во время размещения в отеле (7%) и на сервис (2%). Семьи с одним ребенком чаще всего испытывают сложности во время переезда или не могут найти подходящую еду.

На вопрос, стал ли сервис для детей за последнее время лучше, утвердительно отвечают 77% путешественников, однако 47,6% уточняют, что положительные изменения незначительны. При этом 23% уверены, что качество обслуживания не изменилось.