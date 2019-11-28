Многодетные семьи надеются, что федеральная программа поможет им освоить земли в Приморье

ТАСС, 28 ноября. Многодетные семьи в Приморском крае надеются, что федеральная программа позволит обеспечить выданные им земли необходимой инфраструктурой. Пока только единицы получивших участки от региональных властей могут построить на них дома. Об этом сообщила ТАСС председатель фелиала Совета многодетных родителей во Владивостоке Диана Романенко.

Вопрос об обеспечении инфраструктурой участков для многодетных семей поднимался в сентябре на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Тогда президент говорил о возможности создания совместной - федеральной и региональной - программы для обустройства участков. Он также отмечал, что руководители регионов должны ответственно подходить к качеству выделяемой земли.

"Порядка 2 тыс. семей получили земли возле Владивостока. Около 2 тыс. семей стоят в очереди на получение таких участков. Однако за время реализации этой программы освоить участки из-за их труднодоступности и отсутствия инфраструктуры смогли единицы. Только федеральная программа, единая для всей страны, с федеральным же финансированием, позволит решить проблему с обустройством участков. Пока же главная задача выдачи участков - строительство дома для всей семьи - не выполняется", - сказала Романенко.

Она сообщила, что Совет постоянно обращается в разные федеральные и региональные структуры. Но вопрос остается нерешенным. По словам Романенко, дорогами и электричеством обеспечены только те участки, которые непосредственно примыкают к пригороду. К большинству же сложно даже подъехать.

Собеседница агентства, мать троих детей, также взяла участок по этой региональной программе. Но пока не может его освоить.

"Мы лишь однажды предприняли поход к своему участку. Кругом лес, дорог нет, полтора километра в горку. То есть средства бюджетные вложены в межевание, например, но воспользоваться землей мы не можем", - поделилась Романенко.

Она добавила, что в один год выдали сразу около 400 участков в Лазурной бухте в километре от морского побережья. К местности подвели электричество, но дорог там по-прежнему нет. Есть семьи, которые продают свои участки. Некоторые берутся осваивать без инфраструктуры.

Дом на сопке

Жительница Приморья Елена Строкач, мама сыновей-двойняшек и дочери, получила участок площадью примерно в 50 км от центра Владивостока. Землю выдали в лесу за дачами на сопке.

"Мы не могли взять ипотеку, ютились в квартире с родителями. Поэтому решились все-таки строить дом. Участок пришлось отсыпать, только в это вложили около 300 тыс. рублей, и работа еще не закончена. Дом построили, теперь места хватает всем, но работы еще много, требуется отделка и благоустройство территории", - рассказала Строкач.

Дорога к дому плохая. Из-за ухабов и перепадов зимой ездить по ней опасно. До ближайшей точки, откуда детей может забрать автобус в школу, около километра пути через лес и дачи. Электричество к дому подвела сетевая компания после встречи с мэром. Но часть проводов просто висит на деревьях.

"Есть свои плюсы, конечно, воздух хороший, белки, птицы. Но инфраструктура все равно нужна", - добавила собеседница агентства.

О программе

Обеспечение многодетных семей земельными участками ведется в Приморском крае с 2012 года в рамках краевого закона. В регионе выдано более 8 тыс. участков в разных муниципалитетах.