Глава района в Приморье подал апелляцию на решение о его отстранении из-за декларации

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Отстраненный судом после иска за недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах глава Кавалеровского района Приморского края Сергей Гавриков подал апелляцию на решение суда.

"Подал апелляцию. Дата рассмотрения иска пока неизвестна", - сообщил Гавриков ТАСС в четверг.

Он уточнил, что пока остается в статусе главы района.

Суд зарегестрировал иск губернатора края Олега Кожемяко к Гаврикову 24 сентября. Претензии главы региона вызвала его декларация за 2018 год, в которой содержались некорректные сведения. Так, в декларации не значились 450 га арендованной Гавриковым земли, а площадь здания, принадлежащего супруге, была указана с ошибкой - 336 кв. м вместо 663 кв. м.

По словам главы Кавалеровского района, в допустимый законом срок некорректные сведения в документе исправили.

Гавриков возглавил Кавалеровский район в июне 2016 года, представляя ЛДПР. Согласно его декларации за 2018 год, размещенной на сайте районной администрации, в собственности у главы района три земельных участка площадью 39 кв. метров, 600 кв. метров и 5 тыс. кв. метров. У его жены - три нежилых здания площадью 196,6 кв. м, 366,1 кв. м и 633,3 кв. м. Задекларированный доход Гаврикова за прошлый год - 2 млн 682 тыс. 788 рублей, его супруги - 729 тыс. 503 рубля.