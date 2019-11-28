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Сервис о государственных мерах соцподдержки запустят в Приморье

На сайте жители смогут узнать о льготах, денежных компенсациях и социальных услугах
Описание
© Денис Вышинский/ТАСC

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Сервис онлайн-консультирования жителей о государственных мерах социальной поддержки запустят в Приморском крае в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Пользователь выбирает варианты ответов, которые в настоящий момент описывают его жизненную ситуацию, и получает список мер поддержки и социальных услуг", - говорится в сообщении.

В частности, на сайте интерактивного консультанта жители Приморского края смогут узнать о льготах, компенсациях, ежемесячных денежных выплатах и социальных услугах, на которые можно рассчитывать.

В пресс-службе администрации региона добавили, что сервис создается в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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