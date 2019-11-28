Медведев: развитие медицины является одним из приоритетов социальной политики

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям X Всероссийского конгресса пациентов. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Ваш форум стал уникальной площадкой, на которой представители органов власти, медицинского сообщества и общественных организаций пациентов обсуждают проблемы отечественного здравоохранения. И общими усилиями ищут пути их решения", - отметил премьер. "Развитие медицины - один из приоритетов социальной политики государства", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что современная качественная медпомощь должна быть доступна каждому человеку вне зависимости от того, где он живет. По словам премьера, особое внимание уделяется поддержке сети медучреждений, в том числе первичного звена, во всех регионах страны, а также совершенствованию подготовки будущих врачей и медперсонала.

"В борьбе за жизнь и здоровье людей не может быть мелочей. Необходимо, чтобы диалог между врачом и пациентом всегда был основан на взаимном уважении, доверии и ответственности", - убежден премьер. "Успех лечения зависит как от профессионализма медиков, так и от стремления людей следовать их рекомендациям, беречь свое здоровье, - продолжил он. - Важно, что общественные организации берут на себя роль связующего звена между медиками и пациентами, помогают им услышать друг друга, следят за соблюдением норм оказания медпомощи".

Медведев также отметил, что участникам и гостям конгресса предстоит обсудить актуальные вопросы, которые касаются доступности и качества медицинской помощи, социальной защиты пациентов, проблем лекарственного обеспечения, а также общественного контроля в сфере здравоохранения.

X Всероссийский конгресс пациентов "Взаимодействие власти и пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного здравоохранения в России" пройдет в Москве с 28 ноября по 1 декабря.