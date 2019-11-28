Эксперты: санкции Киева против работающих в Крыму археологов лишены смысла

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские санкции против археологов, которые проводят раскопки на Крымском полуострове, лишены смысла, считает директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Санкции в отношении археологов лишены всякого смысла и находятся за гранью разумного, потому что мы делаем ту работу, которую делали всегда, и наоборот, не разрушаем, а сохраняем историческое наследие нашего полуострова. На мой взгляд, санкции - это абсолютно бессмысленная акция", - сказал Майко в четверг ТАСС.

Как рассказал ученый, который ранее возглавлял отдел Крымского филиала Института археологии Национальной академии наук Украины, с 2014 года из-за крупных строек на полуострове наблюдается настоящий археологический бум.

"Столь масштабных раскопок в Крыму ученые не припомнят давно. Ежегодно обследуются десятки тысяч гектаров. С 2014 года это уже сотни тысяч гектаров. Развитие полуострова продолжается, идут стройки, работы археологам прибавляется. Это хорошо", - рассказал собеседник агентства.

Декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Герцен, который преподавал на полуострове еще до воссоединения Крыма с Россией, в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что воспринял новости об украинских санкциях с удивлением.

"Кроме удивления, это решение вызвать ничего не может. Археологи, как и медики, исполняют свой профессиональный долг. Тем более что никакой убедительной мотивации не приведено, решение больше носит политический характер", - сказал Герцен.

Он подчеркнул, что работа археологов в Крыму "со стороны профессионального сообщества <...> воспринимается в русле мирового научного археологического течения", а результаты исследований публикуются в журналах, пользующихся мировым признанием.

О санкциях

В среду, 27 ноября, власти Украины ввели санкции против компаний, "привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия" полуострова, а также за "уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия". Под ограничительные меры попали также компании, осуществляющие теле- и радиовещание в Крыму, и поставщики материалов для российской оборонной промышленности. Конкретные юридические лица и применяемые к ним санкции названы не были.

Начиная с 2015 года Украина неоднократно вводила санкции против российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Киева, наносят ущерб ее интересам. Как правило, они подразумевают запрет на въезд в страну, блокировку активов и приостановку выполнения экономических обязательств, запрет на кредиты и так далее.